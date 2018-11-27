Во Франции чиновника из сената заподозрили в шпионаже в пользу КНДР
Главное управление внутренней безопасности Франции задержало высокопоставленного функционера сената Бенуа Кённеде по подозрению в шпионаже в пользу Северной Кореи. Об этом 26 ноября сообщил телеканал TMC.
В программе Quotidien журналисты рассказали, что Кённеде является одним из руководителей сенатского управления архитектуры, наследия и садов.
По предварительным данным, его подозревают в попытке передать особо секретную информацию иностранному государству и шпионаже в пользу КНДР.
В офисах чиновника в настоящий момент проходят обыски. В случае, если вина Кённеде будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
О произошедшем уведомили президента Франции Эммануэля Макрона.
26 ноября сообщалось, что в ОАЭ помиловали приговоренного к пожизненному заключению за шпионаж британского аспиранта Мэттью Хеджеса.