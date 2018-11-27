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Во Франции чиновника из сената заподозрили в шпионаже в пользу КНДР

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Фото: TASS/ZUMA
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Главное управление внутренней безопасности Франции задержало высокопоставленного функционера сената Бенуа Кённеде по подозрению в шпионаже в пользу Северной Кореи. Об этом 26 ноября сообщил телеканал TMC.

В программе Quotidien журналисты рассказали, что Кённеде является одним из руководителей сенатского управления архитектуры, наследия и садов.

По предварительным данным, его подозревают в попытке передать особо секретную информацию иностранному государству и шпионаже в пользу КНДР.

В офисах чиновника в настоящий момент проходят обыски. В случае, если вина Кённеде будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

О произошедшем уведомили президента Франции Эммануэля Макрона.

26 ноября сообщалось, что в ОАЭ помиловали приговоренного к пожизненному заключению за шпионаж британского аспиранта Мэттью Хеджеса.

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