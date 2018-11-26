Прямой эфир

Пожизненно осужденного за шпионаж британского аспиранта помиловали в ОАЭ

0
Фото: REUTERS/Daniele Tajada/Handout
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ОАЭ помиловали британского аспиранта Мэттью Хеджеса, приговоренного на прошлой неделе к пожизненному заключению за шпионаж. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает UAE News.

Хеджес вину не признал. По его словам, в Дубае он занимался исследовательской деятельностью для докторской диссертации. По данным BBC News, аспиранта освободят, когда разрешатся все формальности.

В ОАЭ утверждают, что Хеджес представлялся двумя разными людьми для того, чтобы собирать информацию со своих целей для передачи за рубеж. Однако он был помилован с учетом исторических отношений и близких связей между Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенным Королевством.

«Фантастическая новость по поводу Мэттью Хеджеса. Хотя мы не согласились с обвинениями, мы благодарны правительству ОАЭ за быстрое решение проблемы», — написал британский министр иностранных дел Джереми Хант в Twitter.

21 ноября апелляционный суд Абу-Даби приговорил задержанного в Дубае британца к пожизненному заключению. Аспирант Дарэмского университета (Великобритания) был признан виновным в шпионаже против Объединенных Арабских Эмиратов в пользу Соединенного Королевства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ОАЭ планируют вырастить в космосе финиковую пальму
Британский парламент получил доступ к внутренним документам Facebook

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017