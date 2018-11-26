Пожизненно осужденного за шпионаж британского аспиранта помиловали в ОАЭ

В ОАЭ помиловали британского аспиранта Мэттью Хеджеса, приговоренного на прошлой неделе к пожизненному заключению за шпионаж. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает UAE News.

Хеджес вину не признал. По его словам, в Дубае он занимался исследовательской деятельностью для докторской диссертации. По данным BBC News, аспиранта освободят, когда разрешатся все формальности.

В ОАЭ утверждают, что Хеджес представлялся двумя разными людьми для того, чтобы собирать информацию со своих целей для передачи за рубеж. Однако он был помилован с учетом исторических отношений и близких связей между Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенным Королевством.

Fantastic news about Matthew Hedges.Although we didn’t agree with charges we are grateful to UAE govt for resolving issue speedily.But also a bittersweet moment as we remember Nazanin &other innocent ppl detained in Iran.Justice won’t be truly done until they too are safely home. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 26 ноября 2018 г.

«Фантастическая новость по поводу Мэттью Хеджеса. Хотя мы не согласились с обвинениями, мы благодарны правительству ОАЭ за быстрое решение проблемы», — написал британский министр иностранных дел Джереми Хант в Twitter.

21 ноября апелляционный суд Абу-Даби приговорил задержанного в Дубае британца к пожизненному заключению. Аспирант Дарэмского университета (Великобритания) был признан виновным в шпионаже против Объединенных Арабских Эмиратов в пользу Соединенного Королевства.