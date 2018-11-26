Газопровод из Израиля в Европу построят к 2025 году

Израиль, Кипр, Греция и Италия при содействии Евросоюза достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода. Природный газ по новой трубе планируется транспортировать из восточного Средиземноморья в южную Европу, сообщает израильское издание Globes.

Меморандум о взаимопонимании был подписан еще в декабре 2017 года. За минувший год четыре государства согласовали детали проекта и намерены вынести его до конца ноября на утверждение Евросоюза. Окончательное соглашение, предварительно, будет подписано в феврале 2019 года.

На финансовое согласование может уйти еще год, и пять лет отводится на строительство. Если инициаторам проекта удастся войти в эти временные рамки, то достроить газопровод получится в 2025 году, сообщает «Интерфакс».

По первоначальным оценкам, создание газотранспортной системы длиной в 2 тыс. км будет стоить порядка 25 млрд шекелей, или €6 млрд. Планируемая мощность газопровода — 20 млрд кубометров природного газа в год.

23 ноября стало известно, что «Газпром» утвердил маршрут поставок по газопроводу «Турецкий поток» через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию. По данным СМИ, первый транзит через Сербию и Болгарию пойдет уже в 2020 году, через Венгрию — в 2021 году, а через Словакию — в 2022 году, что позволит полностью отказаться от поставок газа через Украину.