Московский автосервис эвакуировали из-за прорыва трубы газопровода

Автосервис в Москве был эвакуирован из-за разгерметизации газового трубопровода. На место происшествия прибыла бригада «Мосгаза», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Утечка произошла в Мукомольном проезде, дом 2Б, в 50 м от железнодорожных путей и в 30 м от жилых домов.

По предварительной информации, прорыв пластиковой трубы газопровода диаметром 63 мм произошел во время земляных работ.

Работники экстренных служб оградили опасную территорию. Проводится частичная эвакуация жителей. В целях безопасности 50 человек эвакуировали из расположенной рядом музыкальной школы, а из бытовочного городка — 10.

Специалисты выкапывают трубу для устранения газовой утечки, проводятся работы по защите близлежащих сооружений и зданий.

16 ноября хлопок газа произошел в одном из многоэтажных домов на юго-западе Москвы.