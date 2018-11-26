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Назван самый курящий город России

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Фото: Pixabay
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Брянск занял первое место рейтинга самых курящих российских городов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market.

В опросе приняли участие 2,6 тыс. человек в возрасте от 23 до 76 лет из 20 городов России. Им предлагалось ответить на вопрос, курят ли они сами или их близкие. У некурящих респондентов спрашивали о том, курили ли они когда-либо прежде.

На втором месте рейтинга оказалась Москва, а замкнул тройку «лидеров» Краснодар. В топ-5 также вошли Волгоград и Иваново, оказавшиеся на четвертой и пятой строчках соответственно.

В десятку самых курящих регионов страны вошли Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов, пишет сайт kp.ru.

15 ноября сообщалось, что в Москве могут ввести штраф за привлечение подростков к курению вейпов.

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