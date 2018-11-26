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Появилось видео спасения храбрых медоедов от двух львиц

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Фото: commons.wikimedia.org/Matěj Baťha
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В Сети набирает популярность видео героического спасения двух медоедов от львиц. Кадры из Южной Африки в понедельник, 26 ноября, публикует телеканал РЕН ТВ.

Опасная ситуация сложилась, когда медоеды переходили дорогу. Внезапно им навстречу вышли две львицы и лев. Царь зверей не проявил интереса к перебегающим зверькам, однако его спутницы решили не упускать столь легкую добычу и напали. Несмотря на внушительную разницу в размерах, медоеды не испугались хищников и начали атаковать. В итоге это помогло им спастись, а львицы ушли ни с чем.

Медоеды считаются весьма бесстрашными и даже агрессивными животными, у которых почти нет естественных врагов в природе. Дело в том, что у них очень толстая кожа, которая не может быть пронзена даже зубами хищников и ядовитых змей. Кроме того, сильные передние лапы с длинными когтями и зубы медоедов являются эффективным защитным оружием. К тому же они умеют, подобно скунсам, испускать зловонный запах, если на них нападают.

30 сентября в Сети появилось видео спасения слоненка из воды в китайской провинции Юньнань. Детеныша окружили и вытянули на берег трое его сородичей.

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