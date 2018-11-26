Провокация Украины в Керченском проливе

25 ноября в акватории Керченского пролива появились три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые в нарушение конвенции ООН вошли в территориальные воды России. Поскольку Киев заранее не направлял никаких заявок на проход своего флота через Керченский пролив, корабли украинских ВМС и экипажи судов, проигнорировавшие предупреждения российских пограничников, были задержаны сотрудниками ФСБ. Подробности — в инфографике iz.ru