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В Пермском крае нашли потерявшихся в лесу детей

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Спасатели нашли двух потерявшихся в лесу детей в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Двое мальчиков 10 и 13 лет потерялись в Култаевском сельском поселении в районе бывшей военной части Бабичево 25 ноября. Сначала родители пытались найти их самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом. Тогда к ним присоединились волонтеры и следователи, а также экстренные службы региона. Планировалось даже использовать квадрокоптеры, однако этого не позволили сделать погодные условия.

Поиски в лесу длились порядка семи часов, на след детей вышли охотники. В ночь на 26 ноября дети были найдены живыми. Уже через час их вывели из леса и госпитализировали в больницу села Култаево с переохлаждением, сообщает телеканал «Звезда».

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