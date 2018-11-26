Прямой эфир

Проект студентов из Удмуртии вошел в шорт-лист международного конкурса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студенты четвертого курса факультета «Реклама и связи с общественностью» Удмуртского госуниверситета разработали проект, который вошел в шорт-лист международного конкурса «Масс-Медиа Перспектива».

Как сообщает пресс-служба Минобразования республики, проект получил название «Услышь того, кто рядом». Защита проекта состоится 26–27 ноября в институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского университета. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Целью конкурса «Масс-Медиа Перспектива» является привлечение внимания студентов к острым социальным проблемам и возможность дать нестандартные, авторские пути решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первая школа лидеров студенческих научных обществ открылась в Томске
Ночные литургии для молодежи организуют в Пскове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017