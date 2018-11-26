Проект студентов из Удмуртии вошел в шорт-лист международного конкурса

Студенты четвертого курса факультета «Реклама и связи с общественностью» Удмуртского госуниверситета разработали проект, который вошел в шорт-лист международного конкурса «Масс-Медиа Перспектива».

Как сообщает пресс-служба Минобразования республики, проект получил название «Услышь того, кто рядом». Защита проекта состоится 26–27 ноября в институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского университета. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Целью конкурса «Масс-Медиа Перспектива» является привлечение внимания студентов к острым социальным проблемам и возможность дать нестандартные, авторские пути решения.