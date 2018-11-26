Девушка пострадала при падении в шахту недостроенного дома в Саратове

Жительница Саратова получила тяжелые травмы при падении в шахту в недостроенном здании. Девушка пыталась снять на видео запуск фейерверка.

Инцидент произошел на улице Чернышевского. Группа молодых людей забралась на верхний этаж недостроенного здания, чтобы запустить салют. Одна из девушек, по предварительной информации, снимала происходящее на телефон, оступилась и упала в вентиляционную шахту. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Пострадавшая, которой, по данным регионального минздрава, 17 или 18 лет, была госпитализирована. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Твери рабочий упал в шахту лифта строящегося здания детской поликлиники. Мужчина госпитализирован с травмой позвоночника.