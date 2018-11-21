В Москве снесли здание недостроенной Ховринской больницы

Специалисты завершили демонтаж здания недостроенной Ховринской больницы в Москве. Снос недостроенного медицинского учреждения осуществляли два самых крупных экскаватора-разрушителя в стране — 60-метровый и 44-метровый.

Как рассказали ТАСС в среду, 21 ноября, по завершении работ образовалось около 100 тыс. кубометров строительного мусора, от него площадку освободят до конца февраля. Строительный мусор переработают для использования на других объектах.

На месте больницы планируют возвести четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, одноуровневой подземной парковкой и нежилыми помещениями на первом этаже. Начало работ намечено на весну 2019 года, пишет РЕН ТВ.

Ховринская больница была одним из крупнейших объектов недостроя. Ее начали возводить в 1980 году. Позднее из-за просадки грунта работы приостановили, а через 12 лет строительство прекратилось окончательно.