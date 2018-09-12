Прямой эфир

Строительство двух долгостроев завершат в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство двух домов планируют завершить в микрорайоне Елецкий в Липецке в сентябре 2019 года. Для этого АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) ищет подрядчиков. Стоимость работ оценили в 510 млн рублей. Информация об этом следует из аукционной документации.

На завершение строительства дома № II-2 будет направлено 266,1 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить работы «под ключ». На данный момент на объекте готов только фундамент дома, остальные работы выполнены частично. Общая площадь будущих квартир составит 12,2 тыс. кв. м, сообщает ИА «Абирег».

Строительство второго дома — № II-9 — обойдется в 244,2 млн рублей. Здесь также готов фундамент, а также сделаны лестничные марши, лифтовые шахты, на 50% выполнен монтаж оборудования теплового узла.

Начать строительство подрядчику необходимо уже в этом сентябре. Завершить все работы планируется в сентябре 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инвентаризация заброшенных зданий и долгостроев началась в Челябинске
Возобновились работы на долгострое «АхтубаСитиПарк» в Волжском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017