Строительство двух долгостроев завершат в Липецке

Строительство двух домов планируют завершить в микрорайоне Елецкий в Липецке в сентябре 2019 года. Для этого АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) ищет подрядчиков. Стоимость работ оценили в 510 млн рублей. Информация об этом следует из аукционной документации.

На завершение строительства дома № II-2 будет направлено 266,1 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить работы «под ключ». На данный момент на объекте готов только фундамент дома, остальные работы выполнены частично. Общая площадь будущих квартир составит 12,2 тыс. кв. м, сообщает ИА «Абирег».

Строительство второго дома — № II-9 — обойдется в 244,2 млн рублей. Здесь также готов фундамент, а также сделаны лестничные марши, лифтовые шахты, на 50% выполнен монтаж оборудования теплового узла.

Начать строительство подрядчику необходимо уже в этом сентябре. Завершить все работы планируется в сентябре 2019 года.