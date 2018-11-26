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Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Terry Whittaker
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Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.

Как сообщает The Guardian, когда сотрудники департамента охраны природы обнаружили млекопитающих, около половины животных были уже мертвы. Остальных дельфинов пришлось усыпить.

«Это всегда очень тяжелое решение, но вероятность того, что выжившие дельфины смогли бы вернуться в океан, была крайне мала», — рассказал сотрудник департамента Рен Леппенс.

По данным департамента охраны природы Новой Зеландии, в стране ежегодно регистрируется порядка 85 случаев массовой гибели крупных морских животных.

1 сентября власти французского региона Бретань закрыли пляж из-за общительного трехметрового дельфина, которого прозвали Зафаром.

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