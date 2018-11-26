В Швейцарии прошел референдум о выплатах «за коровьи рога»

Швейцарские фермеры, не удаляющие рога у коров и коз, не получат субсидий. Таковы предварительные результаты референдума, прошедшего в стране в воскресенье, 25 ноября.

Большинству коров удаляют рога — таким животным нужно меньше места в стойлах. Так не только экономнее, но и безопаснее, настаивают сторонники спиливания.

Крестьяне, отказывающиеся от удаления рогов, проигрывают в конкуренции. Авторы инициативы предложили выделять матпомощь таким фермерам. Идею о выплате субсидий поддержали зоозащитники, но правительство против.