Российские рэперы выступят в поддержку Хаски

Oxxxymiron, Noize MC и Баста объединились в поддержку Хаски. Музыканты дадут совместный концерт в Москве, а выручку перечислят коллеге.

Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре после выступления на крыше автомобиля. Рэпера арестовали за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования.