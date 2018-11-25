Два человека насмерть обварились в коллекторе в Улан-Удэ

Два человека погибли, обварившись кипятком, в Улан-Удэ. Об этом сообщили в центре медицины катастроф Республики Бурятия.

Инцидент произошел в ночь на 24 ноября. Несколько человек открыли задвижку в коллекторе и попали под кипяток. Два человека погибли, женщина получила ожоги 2–3-й степени нижних конечностей, около 15% тела, пишет «РИА Новости».

Кроме того, сообщается, что еще один участник происшествия убежал. Предположительно, все пострадавшие не имели определенного места жительства и в коллекторе распивали спиртное.

13 ноября в центре Киева автомобиль провалился под асфальт и почти полностью погрузился в кипяток из-за прорыва трубы тепловой сети.