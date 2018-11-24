В детском саду Мурманска ввели карантин из-за кишечной инфекции

В Мурманске закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом в субботу, 24 ноября, сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Сысоев.

По его словам, в дошкольном учреждении № 91 зафиксирован случай кишечной инфекции. До выявления вида возбудителя и точного числа заразившихся работу детского сада было решено приостановить.

«Накануне часть воспитанников почувствовали себя плохо, им была оказана первая медицинская помощь, причем стандартная, никакой реанимации там нет. Дети не госпитализированы», — пояснил собеседник агентства.

В целях проведения санитарно-эпидемиологического расследования региональное управление Роспотребнадзора взяло пробы питьевой воды, пищевых продуктов, дезсредств, смывов с объектов окружающей среды.

В ноябре карантин из-за кишечной инфекции был введен в детском саду Петрозаводска. Там выявили признаки сальмонеллеза у 14 детей.