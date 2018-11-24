Составлен рейтинг самых популярных у россиян пород собак

Большие и маленькие, пушистые и короткошерстные и, несомненно, любимые. Кинологи составили рейтинг самых популярных пород собак у россиян. На первом месте — шпицы, в 2018 году в клубах родились 38 тыс. щенков этой породы. В топе рейтинга: французские бульдоги, лабрадоры-ретриверы и овчарки.