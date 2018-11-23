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Часть данных Большого адронного коллайдера будет храниться в России

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Фото: ТАSS/Xu Jinquan
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Россия будет хранить десятую часть всего массива данных, получаемых в экспериментах Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) на Большом адронном коллайдере (БАК).

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Как сообщил ТАСС первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, данные будут обрабатываться в Курчатовском институте и Объединенном институте ядерных исследований «Дубна».

Он добавил, что Россия — неотъемлемая часть этого большого эксперимента: «Россия в ЦЕРН причастна к самым топовым передовым амбициозным технологиям».

23 ноября стало известно, что Китай планирует построить мощнейший в мире коллайдер общей стоимостью около $5,05 млрд к 2030 году.

29 августа физики ЦЕРН сообщили о крупном открытии в сфере изучения свойств бозона Хиггса.

13 декабря 2017 года стало известно, что в Сибири будет создан центр мирового класса по анализу данных Большого адронного коллайдера.

БАК — самый мощный в мире ускоритель элементарных заряженных частиц. Построен Европейской организацией по ядерным исследованиям. 

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