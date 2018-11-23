Глава заявочного комитета Екатеринбурга оценил борьбу за «ЭКСПО–2025»

Глава заявочного комитета «ЭКСПО» Александр Чернов прокомментировал проигрыш Екатеринбурга японскому Осаке в борьбе за место проведения Всемирной выставки в 2025 году.

По словам Чернова, политической подоплеки он не заметил. «Значит, где-то не доработали», — цитирует его ТАСС в пятницу, 23 ноября. Он выразил уверенность, что Россия будет выдвигаться и выиграет право проведения ЭКСПО в будущем.

Местом проведения Всемирной выставки «ЭКСПО» в 2025 году в ходе голосования ранее в этот же день избрали Осаку.

Осака набрал 59,35% голосов жюри, российский Екатеринбург поддержали 39,35% проголосовавших. За право стать столицей выставки состязалась также столица Азербайджана Баку.

«ЭКСПО» (Expo) — крупнейшая международная выставка, в которой участвует более 170 стран. Заявку на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2025» (World Expo 2025) в Екатеринбурге подал в 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев.