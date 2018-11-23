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Грузовой самолет выехал за пределы полосы в аэропорту Нарьян-Мара

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Фото: соцсети
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Грузовой самолет Ил-18 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара. На борту находились семь человек, пострадавших нет.

Как 23 ноября передает ТАСС, ссылаясь, на генерального директора «Нарьян-Марского объединенного авиаотряда» Валерия Остапчука, по словам пилотов, у самолета авиакомпании «Гриксона Эйр» отказала тормозная система. Он выкатился на 150-200 метров за пределы полосы, не получив серьезных повреждений.

Самолет перевозил 15 тыс. кг продовольствия и прилетел из Сыктывкара.

9 октября самолет из Улан-Удэ после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске. ЧП произошло с лайнером Sukhoi Superjet 100. Спустя несколько часов в Сети появилось видео эвакуации пассажиров.

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