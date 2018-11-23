Мощи святителя Луки привезли в Калининград

В Калининград доставили мощи святителя Луки, который считается небесным покровителем Крыма. Их привез патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель РПЦ возглавил благодарственный молебен перед святыней в кафедральном соборе Христа Спасителя. Кирилл отметил, что Святой Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, был хирургом и ученым, принявшим священный сан. Он многих спас от смерти и послужил укреплению православной веры.

Как отмечает Калининград.ru, Калининград стал 20-м городом РФ, куда доставили эту святыню. Мощи пробудут в регионе до 27 ноября. Сегодня, 23 ноября и завтра, 24 ноября, они будут доступны для прихожан храма до 22:00.

В воскресенье, 25 ноября, мощи Святого Луки перевезут в Черняховск, в собор Архангела Михаила.

Архиепископ Лука был репрессирован и провел в ссылке 11 лет. Его реабилитировали в 2000 году. Валентин Войно-Ясенецкий был доктором медицинских наук, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.