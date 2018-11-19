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Мощи святителя Луки проводили в Тамбове

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Проводы ковчега святителя Луки и Божественную литургию в Тамбове возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе собралось духовенство храмов города, настоятельница Вознесенского женского монастыря игумения Тавифа (Ковылова) с сестрами, прихожане, паломники.

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», святитель Лука является небесным покровителем Тамбовской земли. Мощи привезли в недавно открытый дом-музей его имени. Улица, на которой расположен дом архиепископа Луки, была названа в его честь. К ковчегу за три дня пребывание его в Тамбове приложились более 30 тыс. паломников.

Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. Канонизирован Русской православной церковью. Также он был хирургом, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктором медицинских наук.

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