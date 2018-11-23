Школьники Котовска сдали более 1,3 т электромусора

Около 1,5 т устаревшего оборудования собрали в Котовске Тамбовской области. Там проходит акция «Школа утилизации: электроника», организатором выступил Фонд рационального природопользования.

Только от лица школьников сдали более 1,3 т. Ребята приносили в пункты сбора приемники, планшеты, электронные и электрические игрушки, даже ламповые телевизоры, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В здании администрации Котовска для отработавших батареек и аккумуляторов был установлен отдельный контейнер. Итоги акции подведут в январе.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев распорядился определить пять мест для сбора автомобильных покрышек. Специальные свалки должны быть удобными для водителей. В 2018 году с территории города на переработку было принято порядка 200 т автомобильных шин.