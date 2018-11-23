Появился первый трейлер к ремейку «Короля Льва»

Вернуться в детство и вновь встретиться с любимыми героями... Студия Walt Disney выпустила тизер к ремейку «Короля Льва». В ролике обитатели саванны сбегаются к скале, чтобы увидеть рождение Симбы.

В новой версии персонажи заговорят голосами Дональда Гловера, Бейонсе, Билли Айкнера, Сета Рогена. Мультфильм выйдет в июле 2019 года. Похоже, к этому времени придется запастись платками...