Метро Москвы присоединится к «черной пятнице»

Московский метрополитен впервые присоединится к акции распродаж «черная пятница» — с 23 по 30 ноября сувенирную продукцию столичной подземки можно будет приобрести со скидкой до 70%. Об этом рассказали в пресс-службе метро Москвы.

Среди предлагаемых товаров — мини-схемы московского метро, шариковые ручки в цвет линий метро, значки с изображениями станций, магниты-барельефы, чехлы для смартфонов, кружки, сувенирные тарелки, футболки и рубашки-поло.

Приобрести фирменную продукцию можно в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», в информационном центре на «Тушинской», а также на 13 стойках «Живое общение».

Накануне начала акции распродаж Роспотребнадзор дал рекомендации, как не дать себя обмануть во время «черной пятницы».