Главный психиатр-нарколог Минздрава назвал глинтвейн лекарством

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн отметил, что глинтвейн можно употреблять как лекарство для того, чтобы согреться.

«Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лечебное средство», — сказал он в интервью агентству городских новостей «Москва».

При этом Брюн отметил, что в данном деле необходимо соблюдать меру, а не употреблять глинтвейн как алкогольный продукт в большом количестве. Он также добавил, что нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь, не рекомендовал смешивать глинтвейн с чем-то сладким и другими спиртными напитками.

«У некоторых людей переработка алкоголя организмом занимает три дня, а у некоторых — до трех недель», — добавил он.

15 ноября эксперт объяснил тягу к алкоголю в холодных странах. По словам президента независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, употребление крепких спиртных напитков вызывает более выраженное ощущение тепла, однако это также способствует быстрому развитию алкоголизма.