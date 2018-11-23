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«Защитный зонт» России напугал израильские СМИ

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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Израиль испытывает трудности с проведением операций в сирийском небе после раскрытия Россией «защитного зонта», считает колумнист израильской газеты Haaretz Амос Харель.

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По его словам, также большое беспокойство вызывает возросший интерес РФ к событиям в Ливане. Харель отмечает, что при самом пессимистичном сценарии «защитный зонт», раскрытый Россией над Сирией, также накроет и Ливан, что в итоге еще больше осложнит ситуацию для Израиля. Журналист также добавил, что, судя по сообщениям арабских СМИ, Израиль не наносит воздушные удары по Ливану с февраля 2014 года, уточняет «Федеральное агентство новостей».

17 сентября самолет-разведчик ВКС России Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит в результате нанесения удара ВВС Израиля по Сирии. По данным Минобороны РФ, израильские самолеты прикрылись российским и подвели его под огонь сирийских ПВО.

2 октября министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности сообщил о передаче сирийской стороне систем С-300. Отмечалось, что таким образом РФ решила повысить уровень безопасности своих военных в арабской республике.

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