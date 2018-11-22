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Количество общественного транспорта в Петербурге сократят вдвое

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Оптимизация маршрутной сети Санкт-Петербурга предполагает снижение количества общественного транспорта в два раза. Об этом заявил в заксобрании замглавы комитета по транспорту Олег Матвеев.

Документ планируется представить правительству города до конца года. Если его одобрят, будут отменены коммерческие маршрутки (во всех автобусах будет действовать единый  тариф), исчезнут дублирующие рейсы, сообщает телеканал «78».

Петербург до конца декабря получит 10 электробусов для курсирования по маршруту № 128. Олег Матвеев отметил, что транспортные средства с динамической зарядкой пользуются спросом — выручка на них выросла на 11%. 

Москва полностью откажется от дизельных автобусов и перейдет на электрические виды наземного общественного транспорта через 12–13 лет. Об этом заявил в конце октября заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. С 2021 года столица будет закупать только электробусы. 

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