Семь подземных толчков произошло в районе Курильских островов

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе Курильских островов. Всего за последние сутки, 22 ноября произошло семь землетрясений магнитудой 3,6.

Как отмечают сейсмологи Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, одно землетрясение было зарегистрировано севернее Курильска в Охотском море, еще два возле Северо-Курильска и четыре – в районе южных Курил. При этом в населенных пунктах толчки не ощущались. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

15 ноября землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у восточного побережья Камчатки. По данным специалистов, землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах Камчатского края.