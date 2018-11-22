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Семь подземных толчков произошло в районе Курильских островов

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе Курильских островов. Всего за последние сутки, 22 ноября произошло семь землетрясений магнитудой 3,6.

Как отмечают сейсмологи Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, одно землетрясение было зарегистрировано севернее Курильска в Охотском море, еще два возле Северо-Курильска и четыре – в районе южных Курил. При этом в населенных пунктах толчки не ощущались. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

15 ноября землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у восточного побережья Камчатки. По данным специалистов, землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах Камчатского края.

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