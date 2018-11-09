Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Ледовитом океане

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе норвежского острова Ян-Майен в Ледовитом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Толчки были зафиксирован в 4:49 по московскому времени. Их эпицентр располагался в 125 км от населенного пункта Олонкинбюэн на острове. При этом очаг залегал на глубине 10 км, пишет «РИА Новости».

Остров расположен в 500 км к востоку от Гренландии между Норвежским и Гренландским морями. На данный момент угроза цунами не объявлялась. Информации о разрушениях и жертвах нет, отметила «Газета.ru».

3 ноября в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано вечером в пятницу, 2 ноября, у берегов Курильских островов.