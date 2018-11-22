Прямой эфир

В США празднуют День благодарения

0
Выделить главное
вкл
выкл

Парады, благотворительные обеды и, конечно, миллионы индеек. День благодарения в США в самом разгаре. В центре Лос-Анджелеса за праздничным столом собрались сотни бездомных. Угощают звезды кино, рэперы и певцы. 

На площадях Нью-Йорка концерты, оркестры и шоу гигантских надувных шаров. 

День благодарения — праздник семейный, миллионы американцев летят в гости. В небе над Штатами настоящая пробка из самолетов!

Главное в праздничной суматохе — не забыть вовремя вынуть из духовки блюдо дня! Ведь неправильное приготовление индейки чревато не только голодом, но и пожаром. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017