В США празднуют День благодарения

Парады, благотворительные обеды и, конечно, миллионы индеек. День благодарения в США в самом разгаре. В центре Лос-Анджелеса за праздничным столом собрались сотни бездомных. Угощают звезды кино, рэперы и певцы.

На площадях Нью-Йорка концерты, оркестры и шоу гигантских надувных шаров.

День благодарения — праздник семейный, миллионы американцев летят в гости. В небе над Штатами настоящая пробка из самолетов!

Главное в праздничной суматохе — не забыть вовремя вынуть из духовки блюдо дня! Ведь неправильное приготовление индейки чревато не только голодом, но и пожаром.