Прямой эфир

В Колумбии полиция конфисковала более тонны кокаина

0
Фото: Global Look Press/Peter Kneffel/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более тонны кокаина обнаружено на территории колумбийского портового города Барранкилья на севере страны. Об этом сообщает 22 ноября ТАСС со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Крупную партию наркотиков нашли на одном из складов морского терминала. Она предназначалась к отправке в США. Кокаин весом 1017 кг был упакован в мешки и спрятан в контейнере с партией минеральной соли.

По подозрению в причастности к контрабанде наркотиков полиция задержала трех человек, которые обеспечивали охрану груза.

В июле сообщалось, что колумбийские правоохранители изъяли у бывших повстанцев из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) около 2 т кокаина. Общий вес конфискованных с начала года наркотиков в стране составляет 80 т. По итогам операций задержаны 174 человека, которых подозревают в связях с преступниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция раскрыла группу наркоторговцев и изъяла почти 1 т наркотиков
Подельник наркобарона Коротышки рассказал о запланированных им убийствах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017