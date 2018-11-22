Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 года

Депутаты Госдумы приняли правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу, это позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году на сумму порядка 609,1 млрд рублей.

Также законопроектом устанавливается обязанность ПФР «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того что они полностью идут на финансирование страховой пенсии».

В России с 2014 года действует мораторий на формирования пенсионных накоплений. В конце 2017 года Госдума продлила «заморозку» накопительной части пенсии до 2020 года.

До этого граждане могли распорядиться накопительной частью пенсии самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

Кроме того, неполученная часть накопительной части пенсии в случае преждевременной смерти могла достаться наследникам.