Прямой эфир

В Санкт-Петербурге пройдет международный научно-образовательный салон

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный научно-образовательный салон состоится в Санкт-Петербурге 28-30 ноября. Ведущие вузы представят выпускникам свои образовательные направления и услуги, а потенциальные работодатели — вакансии и программы стажировок.

В течение всех трех дней работы салона будут проходить встречи с успешными представителями бизнеса, науки, спорта и медиа, которые расскажут о собственном опыте выбора профессии и построения карьеры. Среди них — генеральный директор онлайн-университета SkillBox Дмитрий Крутов, фигуристка Екатерина Боброва, советник председателя правления банка «Россия» Ольга Гончарук, генеральный директор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Борис Грумбков, актриса Карина Разумовская и другие.

Образовательный салон будет проходить в «Экспофоруме», вход на него бесплатный.

Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон проводится с 2006 года. С 2013-го он проходит при поддержке праздника выпускников «Алые паруса», возрожденного по инициативе администрации Санкт-Петербурга, акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перемена слагаемых: как выглядит будущее российского образования
Почему выпускники педвузов едут в деревни, а новые школы открываются без учителей
МГУ вошел в список лучших вузов мира по трудоустройству выпускников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017