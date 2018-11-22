В Санкт-Петербурге пройдет международный научно-образовательный салон

Международный научно-образовательный салон состоится в Санкт-Петербурге 28-30 ноября. Ведущие вузы представят выпускникам свои образовательные направления и услуги, а потенциальные работодатели — вакансии и программы стажировок.

В течение всех трех дней работы салона будут проходить встречи с успешными представителями бизнеса, науки, спорта и медиа, которые расскажут о собственном опыте выбора профессии и построения карьеры. Среди них — генеральный директор онлайн-университета SkillBox Дмитрий Крутов, фигуристка Екатерина Боброва, советник председателя правления банка «Россия» Ольга Гончарук, генеральный директор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Борис Грумбков, актриса Карина Разумовская и другие.

Образовательный салон будет проходить в «Экспофоруме», вход на него бесплатный.

Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон проводится с 2006 года. С 2013-го он проходит при поддержке праздника выпускников «Алые паруса», возрожденного по инициативе администрации Санкт-Петербурга, акционерного банка «Россия» и Пятого канала.