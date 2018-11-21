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Путин назвал Абхазию стратегическим союзником России

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой в Сочи отметил стратегический характер отношений двух стран и заявил о необходимости ускорить развитие экономики Абхазии.

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«[На предыдущей встрече в Кремле] мы говорили, что нужны дополнительные усилия для того, чтобы подтолкнуть развитие экономики», — напомнил российский лидер. Он добавил, что товарооборот между Россией и Абхазией растет, однако «небольшими темпами: 5% в прошлом году, 2% — за 9–10 месяцев текущего года».

Как уточняет ТАСС, президент России подчеркнул, что рад в неформальной обстановке обсудить со своим коллегой наиболее актуальные для развития российско-абхазских отношений вопросы.

Хаджимба, в свою очередь, отметил успехи по линии инвестиционного сотрудничества, рассказав о ряде объектов на завершающей фазе строительства. Президент Абхазии также проинформировал российского лидера о ходе работ по линии оборонного информационно-координационного центра.

«За этот год проведено более 94 мероприятий, которые как раз-таки свидетельствуют об интенсивности взаимоотношений между нашими военными ведомствами», — сообщил он.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта. В настоящий момент республику признали пять стран – членов ООН и четыре частично признанных государства.

В 2014 году Путин и Хаджимба подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве сроком на 10 лет. В нем определены основные направления наращивания российско-абхазского сотрудничества: в экономической, социальной, гуманитарной сферах, в вопросах обороны и безопасности.

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