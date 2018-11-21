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МВД предложило сократить срок выдачи загранпаспорта

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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МВД России предложило сократить на один месяц срок оформления загранпаспорта гражданам, которые делают это по месту пребывания. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 21 ноября. 

Сейчас максимальный срок оформления загранпаспорта по месту пребывания составляет четыре месяца, а по месту регистрации — один месяц. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация инициативы не потребует увеличения численности структурных подразделений МВД, а также их дополнительного финансирования. 

С 3 августа выросла пошлина за получение биометрического загранпаспорта — с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Для граждан моложе 14 лет — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

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