МВД предложило сократить срок выдачи загранпаспорта
МВД России предложило сократить на один месяц срок оформления загранпаспорта гражданам, которые делают это по месту пребывания. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 21 ноября.
Сейчас максимальный срок оформления загранпаспорта по месту пребывания составляет четыре месяца, а по месту регистрации — один месяц.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация инициативы не потребует увеличения численности структурных подразделений МВД, а также их дополнительного финансирования.
С 3 августа выросла пошлина за получение биометрического загранпаспорта — с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Для граждан моложе 14 лет — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.