Юрист оценил сроки расследования по делу Рыболовлева

Предварительное следствие по делу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева о коррупции в Монако может продолжаться длительное время. Об этом «Известиям» сообщил партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP Алексей Панич.

Юрист отметил, что по законам страны предварительное расследование не ограничено определенными сроками.

«Расследование может вестись долго. При этом генеральный прокурор княжества может влиять на сроки рассмотрения. Прокурорский надзор за следствием предполагает возможность выражать мнение относительно того, продолжать ли расследование по делу или закрыть его, потребовать проведения каких-то следственных действий или, наоборот, оспаривать их проведение», — пояснил Панич.

Он также отметил, что после окончания предварительного расследования судебный следователь может либо закрыть дело за отсутствием оснований для предъявления обвинений, либо передать его в суд, если будут представлены достаточные доказательства.

Ранее, 22 ноября, Панич в комментарии «Известиям» разъяснил, в каком статусе в деле о коррупции находится Рыболовлев. По его словам, он проходит как подозреваемый, а не обвиняемый, и помещен под судебный контроль. Это означает, что бизнесмен должен соблюдать два условия: являться по повестке к следователю и не контактировать с отдельными участниками расследования.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября по подозрению в активной торговле влиянием, коррупции, а также нарушении профессиональной тайны следствия. Подозреваемого освободили из-под стражи уже на следующий день после задержания и допроса. 10 ноября бизнесмен прибыл в Москву.

Кроме бизнесмена под подозрение попали еще девять человек, среди которых его адвокат Татьяна Бершеда, Кристин и Антуан Нармино — супруга и сын бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, бывший советник правительства Монако Поль Массерон и экс-глава службы безопасности Режи Ассо и другие.

В 2017 году в газете Le Monde вышла статья, в которой говорилось, что тогда действующий министр юстиции Монако Филипп Нармино якобы по приглашению от Рыболовлева гостил в его швейцарской резиденции, а некоторые из правоохранителей Монако получали приглашения на футбольные матчи ФК «Монако» и подарки, в том числе русский самовар. Россиянина и его окружение обвиняли в оказании давления на следственные органы и полицию Монако в ходе разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Рыболовлев посчитал, что Бувье продал ему 37 картин на $1 млрд дороже, чем они на самом деле стоят, а тот, в свою очередь, обвинил миллиардера в сговоре с юстицией Монако.