Юрист разъяснил статус Рыболовлева

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев находится в статусе подозреваемого, а не обвиняемого по делу о коррупции в Монако и обязан являться к следователю по повестке. Об этом «Известиям» сообщил партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP Алексей Панич.

«Несмотря на различия правовых систем, то, что монегаски называют термином «inculpé/mis en examen», соответствует в российском уголовном процессе статусу подозреваемого (в монакском праве «обвиняемый» звучит как «accusé»). Важно понимать, что до того, как человеку будут предъявлены конкретные обвинения, в отношении него существуют только подозрения», — пояснил адвокат.

По его словам, до предъявления формальных обвинений перед следствием стоит задача собрать доказательства и проверить, готово ли дело к передаче в суд. В это же время подозреваемый получает специальные права для построения линии защиты — он знает, в каких именно правонарушениях его подозревают, он может знакомиться с материалами дела и дать объяснения или показания, оспаривая подозрения.

Будучи помещенным под судебный контроль, Рыболовлев должен соблюдать всего два условия: являться по повестке к судебному следователю и не контактировать с отдельными участниками расследования, уточнил Панич. «Такой формат еще не самый строгий. В других случаях, подозреваемого могут обязать выплатить залог, в отношении него может быть оформлена подписка о невыезде. Ему могут запретить покидать страну, где он находится. Его свобода передвижений может быть ограничена», — пояснил юрист.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября, его подозревают в активной торговле влиянием, коррупции, а также нарушении профессиональной тайны следствия. На следующий день после задержания и допроса Рыболовлева освободили. 10 ноября бизнесмен приехал в Москву.

Кроме миллиардера под подозрение попали еще девять человек, среди которых его адвокат Татьяна Бершеда, Кристин и Антуан Нармино — супруга и сын бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, бывший советник правительства Монако Поль Массерон, экс-глава службы безопасности Режи Ассо и другие.

В 2017 году в газете Le Monde вышла статья, в которой говорилось, что тогда действующий министр юстиции Монако Филипп Нармино якобы по приглашению Рыболовлева гостил в его швейцарской резиденции, а некоторые из правоохранителей Монако получали приглашения на футбольные матчи ФК «Монако» и подарки, в том числе русский самовар. Россиянина и его окружение обвиняли в оказании давления на следственные органы и полицию Монако в ходе разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.

Рыболовлев посчитал, что Бувье продал ему 37 картин на $1 млрд дороже, чем они на самом деле стоят. В ответ тот заявил о сговоре российского предпринимателя с юстицией Монако.