Британский парламентарий изобразил тошноту во время доклада коллеги

Депутат британского парламента от лейбористской партии Клайв Льюис изобразил тошноту во время выступления коллеги на заседании в палате Общин. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ 21 ноября.

В ролике видно, как Льюис кладет себе два пальца в рот, чтобы якобы вызвать рвоту. Вероятно, этим он хотел продемонстрировать коллегам свое отношение к выступающему члену парламента.

15 ноября депутату от партии «Единая Россия» засунули палец в ухо во время заседания нижней палаты парламента.