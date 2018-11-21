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Британский парламентарий изобразил тошноту во время доклада коллеги

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Фото: youtube.com
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Депутат британского парламента от лейбористской партии Клайв Льюис изобразил тошноту во время выступления коллеги на заседании в палате Общин. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ 21 ноября.

В ролике видно, как Льюис кладет себе два пальца в рот, чтобы якобы вызвать рвоту. Вероятно, этим он хотел продемонстрировать коллегам свое отношение к выступающему члену парламента.

15 ноября депутату от партии «Единая Россия» засунули палец в ухо во время заседания нижней палаты парламента.

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