Цены на нефть продолжают устойчиво снижаться уже более полутора месяцев — с начала октября сорт Brent подешевел с $86 до $63 за баррель, потеряв, таким образом, более 25%.

Нынешнее падение котировок «черного золота» вызвано двумя причинами. Первая — фундаментальная. Антииранское нефтяное эмбарго, введенное США, которого боялись участники рынка, не дало столь сильного эффекта, как ожидалось: крупнейшие производители сумели восполнить выпадающие объемы поставок сырья. Аналитики ОПЕК и Международного энергетического агентства уже констатировали, что темпы роста добычи опережают темпы роста спроса на сырую нефть, что должно привести к росту запасов и избытку предложения в следующем году. Кроме того, отказ ведущих нефтедобывающих стран, прежде всего Саудовской Аравии и России, возвращаться к ограничениям объемов добычи противоречит прежним ожиданиям игроков и оказывает дополнительное давление на котировки нефти.

Второй фактор, который, собственно, и привел к обвалу котировок в нынешний вторник на $4,5 за баррель, носит технический характер. Биржевые игроки на понижение, «медведи», смогли «продавить» важный ценовой уровень в $65 за баррель марки Brent, после чего началось автоматическое исполнение защитных ордеров на продажу — так называемых стоп-приказов, и котировки ушли вниз еще на $2,5. В среду торговая сессия началась с небольшого отскока вверх, и, возможно, мы увидим стабилизацию цен — по крайней мере до намеченного на начало декабря заседания «нефтяных» министров стран — членов ОПЕК. В этом случае можно ожидать, что котировки «черного золота» будут находиться вблизи текущих уровней. Также стоит напомнить, что многие ведущие страны-экспортеры не раз говорили, что уровень цен в диапазоне $60–70 за баррель марки Brent является наиболее комфортным, поскольку устраивает как производителей, так и потребителей.

Что касается влияния падения стоимости нефти на российские финансовые рынки, пока представляется, что оно не должно быть слишком драматическим. На курс рубля к доллару гораздо большее влияние оказывают западные санкции и покупка валюты на внутреннем рынке Банком России в интересах Минфина. Судя по последним новостям из США, новые пакеты ограничений до конца этого года приняты не будут. Российские финансовые власти также вроде бы до конца года не планируют закупать валюту в резервный фонд. Так что от рубля можно ожидать некоторой стабильности. Динамика российского рынка акций при отсутствии новых санкций и иных шоков в основном зависит от динамики биржевых индексов США. И здесь можно ожидать неприятных сюрпризов — индекс S&P-500 устойчиво падает с начала октября; вместе с тем развивающиеся рынки в последнее время выглядят довольно устойчиво.

Цены на моторное топливо на внутреннем рынке до конца года фактически заморожены соглашением правительства с нефтяными холдингами. С января их разрешено поднять на 1,7% (из-за роста ставки НДС), а в дальнейшем возможности повышения цен оптовиками будут зависеть от уровня инфляции. Таким образом резкого увеличения розничных цен на бензин не будет. Вместе с тем и снижения стоимости бензина вслед за падающей нефтью я бы не ждал. Казалось бы, сырье подешевело, но не будем забывать про рост ставок акцизов — с 1 января они поднимутся в 1,5 раза. Фактически с нового года доля акцизов в «замороженной» цене бензина увеличится с 18 до 24%. На этом фоне нефтяные холдинги вряд ли сочтут для себя возможным снижать оптовые цены.

Автор — директор по стратегии инвестиционной компании

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