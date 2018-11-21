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Робот София ответит на волнующие россиян вопросы

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Робот София станет спикером Synergy Global Forum, который состоится в конце ноября в спортивном комплексе «Олимпийский». Выступление андроида, созданного инженерами гонконгской компании Hanson Robotics, пройдет в рамках панельной дискуссии «Будущее началось».

В частности, робот ответит на вопросы, присланные на горячую линию, основываясь на обработке большого массива данных искусственным интеллектом. София также затронет темы для предпринимательской аудитории и расскажет о будущем криптовалют, а также куда выгодно инвестировать финансы, передает 21 ноября «Интерфакс».

«Искусственный интеллект — это не просто обработка большого массива данных по заданному алгоритму, это возможность получать новые закономерности и через них делать новые логические выводы. Полноценное участие искусственного интеллекта в человеческом общении — это уже совсем недалекое будущее, ему надо «всего-навсего» научиться создавать не только новые аналитические закономерности, но и эмоциональные реакции», — сказала гендиректор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева, отметив, что участие Софии в форуме в качестве полноценного участника дискуссии — индикатор высокого темпа развития технологий искусственного интеллекта.

Робот София может имитировать более 60 эмоций, жестикулировать, шутить и отвечать на вопросы. Ранее она выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2018 года и ряде других международных мероприятий. На форуме в Швейцарии у робота спросили, как побороть коррупцию на Украине, после чего андроид «завис».

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