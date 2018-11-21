Житель Хабаровска украл и продал цветочный киоск своего товарища

В Хабаровске предпринимателю вернули его цветочный киоск. Как выяснилось, помещение продал товарищ бизнесмена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», цветочный киоск располагался на улице Павла Морозова и был закрыт. Его владелец, проезжая мимо, обнаружил, что строение исчезло со своего привычного места, после чего обратился в полицию. Ущерб он оценил в 250 тыс. рублей.

Вскоре правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался друг бизнесмена. Он узнал, что киоск не работает, и продал его на условиях самовывоза предпринимателям из села Березовка за 35 тыс. рублей.

Позже он вернул деньги новым владельцам цветочного киоска, и те установили его на старом месте. Фигуранту дела грозит теперь до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.