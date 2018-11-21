«Зенит» остался без разыгрывающего: Дженнингс продержался три месяца

Минувшим летом американский защитник Брэндон Дженнингс приехал в Россию в статусе главной звезды Единой лиги ВТБ. Он был 10-м номером драфта NBA-2009, набрал 55 очков в дебютном сезоне в игре против «Голден Стэйт», а его карьера в сильнейшей лиге мира подошла к концу лишь из-за череды травм. В качестве команды, которая вернет его в большой баскетбол, он выбрал петербургский «Зенит», но уже через три месяца стороны расторгли соглашение.

Брэндон Дженнингс не смог найти общий язык с главным тренером сине-бело-голубых Василием Карасевым. Американец копил обиду на российского специалиста, а после победного матча с «Партизаном» в Еврокубке написал в Instagram, что никогда больше не сыграет за команду, в которой отец тренирует сына (Сергей Карасев — один из лидеров «Зенита». — «Известия»). Позже запись была удалена.

По дисциплинарным причинам Дженнингс наблюдал за матчем с эстонским «Калевом» с трибуны «Сибур Арены», а в среду расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон.

— Хочу сказать спасибо генеральному директору «Зенита» Александру Церковному, что он поверил в меня и дал возможность попробовать свои силы в российском клубе, — рассказал «Известиям» Брэндон Дженнингс. — Жаль, что наше сотрудничество было недолгим, но я желаю только успехов игрокам и руководству «Зенита» в этом сезоне. Надеюсь, что команда сможет добыть путевку в Евролигу.

По словам Брэндона Дженнингса, он готов продолжить карьеру в Европе.

— Я открыт для предложений со стороны как европейских клубов, так и команд NBA, — продолжил защитник. — Надеюсь, что еще смогу поиграть на высшем уровне в этом сезоне.

Всего за сине-бело-голубых Дженнингс провел 10 матчей. В Единой лиге американский легионер в среднем набирал по 10,2 очка, делал по 6,4 передачи и совершал по 2,4 подбора. В Еврокубке средние показатели игрока составили 9 очков, 4 подбора и 7 передач. Кроме того, защитник установил рекорд текущего сезона Единой лиги по количеству результативных передач за один матч (13 ассистов в игре с «Енисеем»).

После расставания с Дженнингсом в «Зените» намерены найти нового разыгрывающего. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор петербургского клуба Александр Церковный.

— Нам нужна полноценная замена Брэндону, и мы ищем игрока, который бы гарантированно усилил «Зенит», — отметил Александр Церковный. — Найти сильного разыгрывающего на трансферном рынке было сложно всегда, а уж в разгар сезона эта задача выглядит архисложно. Мы ограничены в выборе и при этом не можем позволить себе допустить ошибку. В прошлом сезоне уже была история с неудачным подписанием Николаса Лапровиттолы, теперь в команду не вписался Дженнингс. Поэтому к выбору новичка мы относимся очень тщательно и продумываем все возможные риски.

Пока же «Зенит» остался без разыгрывающих. Другой первый номер команды, израильтянин Галь Мекель, по-прежнему травмирован.

— Точные сроки выхода Мекеля на паркет мы узнаем в течение этой недели, — продолжил Александр Церковный. — Надеюсь, что в ближайшее время он сможет помочь команде. Сам Галь уже давно рвется в бой, но мы не хотим форсировать его восстановление, чтобы максимально исключить рецидив травмы. Незапланированные потери крайне осложняют нам выполнение поставленных задач.

Несмотря на проблемы с составом, результаты «Зенита» в этом сезоне довольно неплохие. В Единой лиге петербургский клуб идет на четвертом месте, одержав четыре победы при двух поражениях, а также имеет хорошие шансы на выход в топ-16 Еврокубка.

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