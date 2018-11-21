Посвящение в студенты состоялось в Тамбовском филиале РАНХиГС

В Тамбовском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошло посвящение первокурсников в студенты.

Как отметил директор Тамбовского филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор Алексей Ильин, посвящение в студенты является логическим завершающим этапом, после которого можно чувствовать себя студентом в полном смысле этого слова. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Праздничный концерт состоялся в Молодежном театре. В зрительном зале собрались старшекурсники, родители и друзья первокурсников, преподаватели. Основным действием праздника стало произнесение клятвы российского студента.

Большую часть концертной программы подготовили сами первокурсники, которые продемонстрировали вокальные, танцевальные, актерские способности, а также сняли видеоролики о студенчестве.