Трехмесячный ребенок из женской колонии умер в больнице Челябинска

В Челябинске трехмесячный ребенок заразился ротавирусной инфекцией в женской колонии. Мальчик скончался в больнице.

По данным ГУФСИН, ребенок родился в женской колонии № 5, так как мать отбывала наказание в исправительном учреждении. Его здоровье было слабое. Малыша госпитализировали 11 ноября в связи с сезонным подъемом заболеваемости. Спустя несколько дней мальчик умер в медицинском учреждении, сообщает 1obl.ru.

По факту смерти ребенка проводится проверка. Установлено, что в больнице лежат еще несколько детей из женской колонии.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области проводится проверка по факту смерти годовалого младенца в детской поликлинике. У него остановилось сердце во время диагностики под общим наркозом.