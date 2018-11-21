Резидент ТОР «Южная» построит рыбоводный завод на Сахалине

В Томаринском районе Сахалинской области построят комплекс по воспроизводству лососевых видов рыб. Проектом займется ООО «Лотус», которое является резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Южная». Компания вложит в это более 84 млн рублей. Соответствующее соглашение она заключила с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

Как уточняет ИА SakhalinMedia, комплекс должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Это будет рыбоводный завод мощностью 30 млн штук молоди, в том числе 20 млн штук кеты и 10 млн горбуши.

Предприятие построят на реке Черемшанке. Главной его задачей станет получение физиологически полноценной молоди, которая будет способна дать промысловый возраст. По словам представителя ООО «Лотус» Артема Митлы, на следующем этапе реализации проекта будут созданы собственные мощности для глубокой переработки лосося. Статус резидента ТОР позволит компании получать льготы по налогам на фонд оплаты труда и субсидировать затраты.

ТОР «Южная» была создана на Сахалине в марте 2016 года для развития локального производства продуктов питания в регионе. Ранее министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский заявлял, что к 2025 году инвестиции в предприятия сахалинских ТОР достигнут 65 млрд рублей.