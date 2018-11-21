За последние четыре года поток туристов из США в Россию вырос на 30%

За первые три квартала 2018 года Россию посетили свыше 213 тыс. американцев. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности (ФСБ), с которыми ознакомились «Известия».

Рост интереса граждан Соединенных Штатов к России отмечается с 2014 года. За последние четыре года число туристов выросло на 30%.

По мнению экспертов, антироссийская политика американских властей лишь увеличивает поток путешественников в Россию. Кроме того, граждане США неравнодушны к экзотическим туристическим маршрутам — таким как Сибирь и Байкал.

Отношения двух стран обострились после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Тогда на востоке этого государства появились две самопровозглашенные республики — ДНР и ЛНР, а Крым вошел в состав России. С тех пор США неоднократно вводили против Москвы санкции.

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Путевка в Россию: поток туристов из США за четыре года вырос на треть