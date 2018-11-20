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Минфин Якутии сделает облигации доступными для жителей

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Министерство финансов Якутии рассматривает возможность выпуска облигаций для населения, сообщает ЯСИА. Глава ведомства Валерий Жондоров отметил, что выпускаемый финансовый инструмент будет доступен и физическим лицам. При этом отдельные выпуски только для жителей пока не планируют из-за высоких затрат.

«Пока мы предполагаем в рамках размещения наших объемов на 2019 год повысить уровень информированности населения и обеспечить через банки упрощенную систему регистрации и приобретения этих облигаций», — цитирует Жондорова ИА SakhaNews.

В 2017 году россияне одолжили государству 92,9 млрд рублей, купив долговые ценные бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ). Как следует из материалов Банка России, с которыми ознакомились «Известия», это в три раза больше, чем годом ранее. Отмечается, что средняя доходность по рублевым вкладам составляет 6,96% годовых, а некоторые выпуски ОФЗ позволяют получить доходность около 8%.

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