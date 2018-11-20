Отец Макгрегора проведет свой первый бой в 59 лет

Отец ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Тони дебютирует в боксе в возрасте 59 лет. Он встретится на ринге с радиоведущим Иэном Шиханом, который нелестно отозвался о нем в эфире своей передачи, сообщает 20 ноября Матч ТВ со ссылкой на The Sun.

«Я провел уже где-то восемь сеансов и понял, что будет трудно, но мне нравится изучать удары, я умею ценить науку в боксе. Теперь я могу смотреть бокс иначе, потому что определяю технику. Видимо, Шихан хочет, чтобы Санта на Рождество подарил ему новое лицо. Иначе ему придется есть индейку через соломинку», — сказал Тони Макгрегор.

По неподтвержденным данным, бой состоится 15 декабря, все вырученные средства пойдут на благотворительность.

24-летний ведущий спортивного радио-шоу Off The Ball Иэн Шихан в ходе своей программы заявил, что у Макгрегора-старшего «непорядок с мозгами». Журналист вызвал его на бой прямо во время эфира.

10 ноября стало известно, что восковая фигура ирландского бойца UFC Конора Макгрегора была добавлена в коллекцию Музея мадам Тюссо. Экспонат был представлен публике 8 ноября. Фигуру 30-летнего спортсмена установили рядом с Криштиану Роналду и Лионелем Месси в крыле для атлетов.